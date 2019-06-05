Apple массово ломает MacBook - Новое обновление Mac OS заражает «яблочные» ПК вирусом

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Пользователь Reddit столкнулся с навязчивой рекламой в Chrome, появившейся после обновления MacOS.

На прошедшей конференции WWDC руководители Apple представили обновления для настольной операционной системы MacOS X El Capitan. Пакет улучшений оптимизировал производительность и безопасность. Но некоторые пользователи столкнулись с новыми проблемами. Так, владелец MacBook поделился скриншотами с рекламными вирусами, проникшими в Google Chrome после обновления системы.

Мгновенные уведомления появляются в углу экрана даже при свернутом браузере. Как отмечает пользователь под ником Noggun00, реклама появилась после обновления операционной системы. При этом вредоносная программа не затронула Safari — штатный браузер macOS.

По мнению опытных пользователей, вредоносный код проник на компьютер после клика по фиктивному предложению обновить Flash Player. Так, владельцам зараженных устройств рекомендуют проверить папку «LaunchAgents» на наличие незнакомых скриптов.

Пользователи Reddit предположили, что Apple массово ломает MacBook из-за использования браузера Chrome, но конфликт приложений исключен, уверены специалисты. Новое обновление Mac OS заражает «яблочные» ПК вирусом по причине уязвимости. Не исключено, что «дыру» устранят в ближайшем обновлении.