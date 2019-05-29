Уничтожит Android и Windows 10? Microsoft готовит новую операционную систему

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Система будет управляться взглядом, а неудачные обновления уступят место «бесшовной» модернизации.

Пользователи Windows с нетерпением ждали конференции Computex, проходящей в эти дни в Тайбэе. Считалось, что Microsoft представит новую операционную систему, которой считали Windows Lite. Но IT-гигант удивил пользователей.

В своем выступлении вице-президент Ник Паркер, отвечающий за продажи, не прокомментировал слухи об «урезанной» Windows Lite. Вместе с тем, в блоге компании появилось сообщение о «современной ОС», работа над которой уже идет.

По словам Паркера, следующее поколение Windows будет опираться на искусственный интеллект и облачные сервисы. Кроме того, система сможет работать с «мультисенсором», который воспринимает прикосновения, стилус, жесты и движения глаз.

Также устройства на новой Windows смогут использовать ресурсы Android-смартфонов. В частности, изображение с устройства можно будет вывести на монитор, управляя смартфоном с помощью клавиатуры и мыши.

Дату выхода новой системы держат в секрете. По словам Паркера, в 2020 году выйдет модернизированная версия Windows 10S, на которой протестируют ряд функций из новой системы. Тогда станет ясно, уничтожит ли новинка Android и «обычную» Windows 10. Вероятно, Microsoft готовит новую операционную систему на все платформы.