Android Q: Google планирует включить поддержку Face ID Like-One в будущую ОС

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Секреты будущей операционной системы Android Q продолжают медленно раскрываться.

Ранее эксперты XDA-Developers сообщили, что новый продукт получит темную тему оформления, режим рабочего стола, новые настройки для разработчиков, блокировку интеллектуальных устройств и обновленную систему разрешений для приложений.

Apple представила Face ID, свою систему распознавания лиц, которая работает в 3D, с iPhone X в 2017 году. Сейчас, 2 года спустя Google планирует включить поддержку аналогичной технологии в будущей ОС Android Q. Теперь портал 9to5Google расширил эту информацию. По его словам, 10-я версия ОС получит улучшенную систему распознавания лиц.

Порывшись в просочившейся версии Android Q, разработчики XDA обнаружили несколько строк кода, которые подтверждают наличие распознавания лиц в 3D, а не в 2D, которое менее безопасно и существует в Android уже несколько лет.

Такие сообщения, как «Лицо не обнаружено», «Поверните лицо к устройству», «Лица не были записаны», «Слишком много испытаний» или «Распознавание лиц было отключено» являются частью сообщений, которые присутствуют в Android Q, а не в Android Pie. Кроме того, также присутствуют настройки, в том числе требующие установки пароля, если вы решите включить распознавание лиц.

Естественно можно задаться вопросом, присутствует ли в Android Q технология, аналогичная Face ID? Не признак ли это того, что Google Pixels 4 и Pixel 4 XL начнут распознавать лица в 3D? Очень возможно. Наличие этой поддержки в самом Android может в любом случае быть хорошей новостью для производителей, которые хотят начать работу. Некоторые, такие как Huawei и Xiaomi, однако, не дожидались Google и разработали свои собственные системы, которые уже есть в Mate 20 Pro и Mi 8 Explorer Edition.