«Обделались по всем фронтам»: Microsoft в погоне за Apple может «окирпичить» миллионы устройств

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Microsoft, не доведя до ума Windows 10, планирует выпустить на ее базе Core OS.

Компания Microsoft в погоне за Apple может «окирпичить» миллионы устройств, поскольку в спешке за первенством забывает о качестве. К слову, Core OS предназначена будет для небольших ноутбуков и планшетов, о чем свидетельствует ее название - Windows Lite. Легковесная ОС должна работать наравне со смартфонами Android и iOS, согласно задумке разработчиков. Но так ли все идеально будет после релиза данной версии, как об этом сообщают представители компании?

Вероятнее всего, нет. Как показывает практика, идей у Microsoft вагон, а вот реализовать обещанное для компании - целая проблема. Пользователи убеждены, что в компании Microsoft обделались по всем фронтам из-за того, что их новые операционные системы все чаще дают сбой, а у некоторых устройств, (а их - миллионы) так и вовсе нет совместимости, из-за чего они превращались после обновлений в так называемые кирпичи. Для того, чтобы браться за облегченную версию Windows 10, необходимо эту систему довести до ума, но, похоже, что разработчики махнули на нее рукой.

Неизвестно, каким образом Windows 10 Microsoft попытается сделать продукт не из своей профильной продукции, чтобы тот сумел конкурировать с операционной системой Apple. Безусловно, у последних есть также недочеты, которые исправляются в течение последующих релизов новых продуктов, а вот Microsoft, похоже, оставляет все как есть, или доверяет такое важное дело, как выпуск обновлений для системы команде неопытных новичков. Новую систему Core OS может спасти только команда опытных специалистов, но в данной ситуации все будет опираться исключительно на качество и функциональность. Об инновационных разработках, которые выгодно представят систему Core перед конкурентами, вероятно, речи идти не будет.