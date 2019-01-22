Специалисты выяснили, что обновления Android не имеют смысла

Сегодня, 15:07

Многие пользователи считают, что если производитель выпустил новые обновления для их гаджета, то непременно нужно этим воспользоваться, иначе он будет работать хуже. Эксперты утверждают обратное.

Главным основанием для обновления системы выступает психологический фактор, якобы после обновления телефон становится новым. Но, к сожалению, это не так. Специалисты выяснили, что обновления систем не имеют смысла.

Почему например функция Digital Wellbeing, которая помогала пользователям бороться с зависимостью от гаджетов, доступна только на Pixel и Android One. Получается, что не обязательно иметь самый новый и продвинутый телефон для того чтобы, получать доступ к новым функциям Android.

Или к примеру iPhone, который по несколько раз за год выпускает обновления. По наблюдению специалистов примерно через три года гаджет выходит из строя. Получается доказанная теория, что не стоит трогать то, что и без вмешательств работает нормально.

Так зачем нужны обновления? Если посмотреть со стороны безопасности, то возможно. Но занести в телефон троянского коня не составит труда даже на 10 раз обновлённом гаджете. Для безопасности нужно скачивать приложения в Google Play, пользоваться VPN и читать отзывы перед загрузкой программ.