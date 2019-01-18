Samsung Pay дает возможность пополнить «Тройку»

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Теперь пополнить «Тройку» можно в приложении «Метро Москвы». Для этого необходимо использовать платежную систему Samsung Pay.

Руководство московского метрополитена распространило информацию о том, что для пополнения карты «Тройка» ее владельцам теперь можно воспользоваться платежной системой Samsung Pay, а не ждать, пока придет SMS с проверочным кодом. Таким же образом можно пополнить и проездной билет «Кошелек».

Такие нововведения стали возможны при взаимодействии руководства московского метрополитена с банком ВТБ. Известно, что в начале января Samsung Pay стал доступен для записи проездных билетов на карту и для пополнения социальной карты. Теперь же сервис заработал в полном объеме. Чтобы воспользоваться новой услугой, владельцам смартфонов на базе Android нужно обновить приложение «Метро Москвы» до последней версии.

С помощью карты «Тройка» пассажиры метро могут оплатить почти 50 различных городских сервисов и услуг, куда входит посещение Третьяковской галереи, Дарвиновского музея, Московского зоопарка, «Лунариума» Московского планетария, музея Московского транспорта, услуги и парковку парка «Зарядье».