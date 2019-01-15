Бесплатная поддержка Windows 7 закончится в следующем году - Microsoft

Сегодня, 17:20

С января 2020 года пользователи Windows 7 перестанут получать автоматические обновления системы. При большом желании получить апдейт - придется заплатить. Для крупных компаний требуемая сумма может достичь $ 1.400.000 в год.

Отмечается, что официальные обновления Windows 7 закончились еще в 2015 году. Однако, в рамках расширенного обслуживания пользователи продолжают их получать и сейчас, а поддержка профессиональной версии «семерки» для корпоративных клиентов продлится еще четыре года.

Представители компании подчеркивают, что всем пользователям рекомендуется оперативно обновиться до Windows 10, бесплатная поддержка которой сохранится и в дальнейшем. Свое решение в части седьмой версии корпорация объясняет тем, что данная система уже слишком устарела и не способна противостоять современным киберугрозам. Завершением бесплатной поддержки представители компании хотят добиться полного перехода пользователей на более новую версию системы.

В свою очередь, около 20 % системных администраторов некоторых компаний признались, что на многих машинах до сих пор установлены системы Windows Vista и Windows XP, являющиеся далекими предшественниками Windows 7.

В настоящее время на десятую версию перешли уже свыше 95 % компаний по всему миру. Основными плюсами Windows 10, помимо улучшенных систем киберзащиты корпоративного сектора, является более быстрый процесс обновления.