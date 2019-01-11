Xiaomi официально анонсировала разработку MIUI 11

Сегодня, 21:56

Она уже получила от производителя характеристику, как новая и уникальная ОС. Ни одно из дополнительных обновлений, выпускаемых компанией в течение двух последних лет, даже не стоят рядом с ней.

Компания Xiaomi уже анонсировала разработку MIUI 11. На сегодняшний день известно, что эта оболочка станет намного более быстродействующей, а также «умнее» того, что позволяет текущий интерфейс.

Также представители компании презентовали появление ещё большего количества функций для имитации взаимодействия с человеком. Одновременно разработчики обещают, что «общение» с устройством станет намного более простым.

О дате выхода новинки пока ничего не сообщается. Аналитики рынка гаджетов предполагают, что она будет приурочена к выходу флагманского Mi 9.

Не исключено, что эта прошивка проявит себя уже в мае. А на новых девайсах она станет проявляться лишь в начале июня.

Финальный билд ожидается на вторую половину августа.