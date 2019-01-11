Apple и Google не поднимут цены на мобильные приложения из-за НДС

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Таким образом, данные компании США взяли на себя уплату этого налога. Следовательно, кошельки россиян при покупке такой их продукции дополнительно не пострадают.

Apple и Google официально сообщили, что из-за повышения НДС они не поднимут цены на свои мобильные приложения. Как минимум, до конца этого года.

В то же самое время, устройства Apple с началом года существенно выросли в цене. Подорожание составило от двух до трёх тысяч рублей.

Отмечается, что это касается не только флагманских устройств, а и всего каталога продукции «яблочной» компании.

Возможно, таким образом, компания хочет удержать доходы на фоне падения спроса на её девайсы. Предполагается и сокращение выпуска девайсов. С 48 млн он может быть доведён до 40 млн.