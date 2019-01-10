Instagram начал тесты новой функции по публикации поста через несколько аккаунтов

Сегодня, 11:02

Она была давно ожидаемой и, безусловно, порадует пользователей, использующих iOS.

Instagram, учитывая это, начал тесты новой функции. Теперь публикации поста можно будет осуществлять одновременно на несколько аккаунтов.

Особо полезной новация окажется тем, кто имеет в соцсети по нескольку профилей. Это могут быть как компании, так и рядовые пользователи. В частности, размещающие рекламу.

Получат ли доступ к этому «удовольствию» те, кто пользуются платформой Android, точной информации пока нет.

Однако, и они, точно, не остались без внимания Instagram. Сейчас в системе проводится тестирование нового способа по импортированию фотографий. Уже скоро их можно будет загружать непосредственно из Google Photos. То есть, не потребуется делать целый ряд шагов.