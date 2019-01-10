Пользователи недовольны: Обновление к Windows 10 стало чрезмерно большим

Сегодня, 10:54

Оно, практически, сжирает память. Для его размещения потребуется 7 Гб.

Обновление к Windows 10 ещё не вышло, а пользователи уже очень недовольны. По их мнению, оно становится чрезмерно большим.

Это связано с тем, что ОС займётся заблаговременным резервированием места на жёстком диске, для того, чтобы скачивать туда очередные обновления.

Ранее, когда места для этого не хватало, Windows 10 выдавала информацию об ошибке. После этого пользователь самостоятельно разгребал свои «завалы».

Сейчас часть места всегда будет свободна для того, чтобы загрузить очередные апдейты. Воспользоваться им в своих целях пользователи уже не смогут. Разработчики назвали это «Зарезервированным хранилищем».

Эта новость особенно огорчила тех, чьи бюджетные планшеты и ноутбуки не располагают дисками больших объёмов. Для них потерять 7 Гб – это весьма существенно.

При этом автоматическое обновление Windows 10 не может быть отключено с помощью стандартных средств.