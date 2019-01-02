WhatsApp перестал работать на некоторых телефонах после Нового года

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WhatsApp прощается с двумя давними партнерами с началом нового года, отказавшись от поддержки Blackberry и Windows 8.0 или более старых смартфонов.

Пользователи смогут продолжать использовать приложение, принадлежащее Facebook , но не смогут создавать новые учетные записи или повторно проверять существующие учетные записи.

Это в конечном итоге приведет к сбою мессенджера и его непригодности к использованию после того, как с сегодняшнего дня будет прекращена поддержка обновлений.

Разработчики популярной платформы на базе Menlo-Park заявили, что не будут продолжать работать над этими операционными системами. Они планируют поэтапно отказаться от управления ресурсами в более популярных версиях приложения для Android и iOS.

Если вы используете одну из уязвимых моделей, вам потребуется обновить операционную систему до более новой, чтобы обеспечить постоянную поддержку. Это включает в себя Android под управлением ОС 4.0 или выше, iPhone под управлением iOS 7 или выше, или Windows Phone 8.1 или выше.

Выступая в заметке о поддержке на веб-сайте WhatsApp, представитель компании сказал: «Эти платформы не предоставляют возможности, необходимые нам для расширения возможностей нашего приложения в будущем. Если вы используете одно из этих уязвимых мобильных устройств, мы рекомендуем выполнить обновление. Если у вас есть одно из этих устройств, просто установите WhatsApp и подтвердите свой номер телефона на новом устройстве. Имейте в виду, что WhatsApp можно активировать только с одним номером телефона на одном устройстве одновременно».

«В настоящее время нет возможности перенести историю чатов между платформами. Тем не менее, мы предоставляем возможность отправить вашу историю чата, прикрепленную к электронному письму».

WhatsApp был впервые запущен в 2009 году в то время, когда не было большого разнообразия в операционных системах, используемых на смартфонах.