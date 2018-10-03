Opera Touch теперь доступен на iOS

Сегодня, 04:20

Создатели Opera решили адаптировать свой браузер под еще одну платформу.

Теперь же стало известно, что Opera Touch доступен и на iOS. Выход браузера на новую платформу состоялся 1 октября.

Создатели утверждают, что их браузер идеально подходит под новый стиль iPhone и, что он будет крайне удобен пользователям, ведь полностью адаптирован под управление всего одной рукой.

Известно, что браузер будет всячески подстраиваться под своего пользователя, а также в него уже будет встроена блокировка рекламы и даже защита от скрытого майнинга.

Напомним, что пользователи iPhone пожаловались на сбои в работе Telegram на платформе iOS, а в iMessage был замечен сбой, из-за которого сообщения отправляются не тем получателям.