Apple исправила баг, из-за которого Apple Watch не заряжались

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Часы также неправильно считали время во время тренировок.

Недавно американская компания Apple опубликовала очередное обновления для операционной системы watchOS версии 5.0.1. Оказалось, что апдейт исправляет огромное количество ошибок. Среди них была ошибка зарядки часов. Из-за неё Apple Watch во время тренировок владельца не корректно подсчитывали и отображали время.

Компания также была вынуждена исправлять баг, из-за которого умные часы попросту не заряжались. Это серьёзная проблема, которая могла бы принести Apple миллиардные убытки. Однако всё исправить удалось обычным обновлением watchOS.

Стоит отметить, что размер апдейта составляет всего 37 МБ. При обновлении Apple Watch нужно установить на «зарядку» для более корректной установки.