Сегодня, 04:45

Сервис сможет сопоставить вкусы владельцев «яблока» с заведениями общепита и выберет оптимальное.

После выхода обновленной версии на Android, очередь подошла и к iOS. Теперь Google Maps отправит пользователя iOS в ресторан согласно его вкусовым предпочтениям или любимым заведениям.

Приложение предложит различные варианты, результат которых будет показан в процентном соотношении согласно вкусам пользователя iOS. Помимо самого оптимального заведения будут подобраны варианты, подобные самому лучшему. Предпочтения можно будет внести заранее, а сервис выдаст результат с заведениями, в которых готовят любимую еду пользователя.

Удобность сервиса заключается и в отзывах, которые оставляют реальные посетители заведений. Они выставляют оценки, благодаря которым формируется рейтинг.

Пользователи Android-версии уже оценили приложение и считают его теперь незаменимым помощником в выборе места для приятного отдыха.