Сегодня, 15:51

Для возобновления сотрудничества компания разработала «приличную» версию поисковика.

Райан Галлахер, репортер Intercept рассказал, что Google вернется в Китай с жесткой цензурой. Планы компании пока что засекречены, а проект имеет кодовое название «Dragonfly». Поисковик не даст возможности китайцам попасть через свой сервис в соцсети Facebook, Twitter и Instagram. Также разработчики «подчистят» выдаваемые результаты поиска к запретным терминам и всемирным изданиям.

Поисковая система будет еще разрабатываться около полугода, несмотря на то, что работа над ней начата больше года назад. Новую версию «корректного» Google уже показали чиновникам Китая. Отметим, что ОС Google занял львиную долю рынка Китая – 51%.

Эксперты не понимают мотивов поведения компании. Они считают, что Google перекроет кислород другим компаниям, которые хотят работать со страной, но без «китайской цензуры».

Китай до сих пор считается «закрытой» страной. Хоть государство и сотрудничает с другими странами, поставляет свои товары, это не мешает правительству накладывать строгие ограничения с теми, кто хотят реализовать себя за их счет.

Всемирно известные социальные сети запрещены на территории Китая, поскольку они могут использовать конфиденциальные данные о жителях страны, а также не соответствовать нормам – в такого рода сетях зачастую нет понятия «цензуры».