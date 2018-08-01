«Пугающая Siri»: Новый iPad получит несколько режимов интерфейса

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Безрамочный портативный гаджет заговорил непривычным голосом и украл у iPhone Х технологию Face ID.

Почитатели «яблочной» техники с нетерпением ждут сентября – поры презентаций от Apple. Традиционно главным гостем технологического мероприятия станет новый iPhone, однако и iPad, безусловно, не останется без внимания, тем более, что в этом году он получит несколько режимов интерфейса.

«Пугающая Siri», как ее окрестили из-за нового непривычного голоса, станет одним из нескольких апгрейдов iPad. «Яблочный» портативный гаджет также обзаведется безрамочным дисплеем и украденной у все того же iPhone технологией Face ID. Как следствие, привычный Touch ID пропадет с iPad, а вместо него появится камера TrueDepth, которой и предстоит распознавать лица.

Среди слухов, не получивших подтверждения от авторитетных инсайдеров, числится расположенный ближе к нижней панели и смещенный в сторону Smart Connector, исчезнувший разъем для наушников и вычеркнутый из комплектации переходник с сигнального кабеля.

И снова вернемся к iPhone. Ранее в Сети появился скриншот кода пятой бета-версии iOS 12. Случайно или преднамеренно Apple подтвердила слух о наличии у наследника iPhone X слотов для двух SIM-карт.