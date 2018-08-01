Возможности HTC U12+ заметно расширились после обновления

Вчера, 23:45

Апдейт повлиял на быстродействие, производительность и автономность устройства.

Компания HTC обновила свой смартфон U12+. На днях прошивка под номером 1.21.617.3 прилетела «по воздуху» всем пользователям, использующим фирменную ОС. Пакет обновления занял всего 437 МБ, однако привнёс в работу устройства массу полезных особенностей. Пользователи отмечают, что после обновления возможности HTC U12+ заметно расширились.

В частности, отмечается, что чувствительных боковых сенсорных панелей сильно улучшилась. Разработчики смогли улучшить производительность и быстродействие смартфона, а также увеличить срок работы от одного заряда аккумулятора. Многие также заметили, что в HTC U12+ с приходом новой прошивки улучшилась функциональность Auto Zoom при записи видеороликов. В целом, пользователи остались довольны «подарком» компании. Многие отмечают, что использование гаджета после обновления стало заметно более приятным.

Ранее мы писали, что Samsung обновит Galaxy J5 до версии Android Oreo. Производитель анонсировал нововведение на днях, желая угодить владельцам некоторых моделей.