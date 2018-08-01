«Новые подсказки и чат со службой поддержки»: Вышло обновление приложения Яндекс.Деньги

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Последний апедейт доступен пользователям устройств, работающих под управлением Android и iOS.

Очередное обновление для официального приложения Яндекс.Деньги появилось в фирменных магазинах Google Play и App Store. В описании к последней версии апдейта говорится, что отныне пользователи имеют возможность кастомно настраивать внешний вид интерфейса программы, а также использовать чат со службой поддержки при возникновении проблем с сервисом. Отдельно стоит отметить новые подсказки, позволяющие освоиться в приложении, а также пройти идентификацию.

Разработчики отмечают, что для версии iOS интегрировали платёжную визитку. Эта опия позволяет переслать деньги посредством сканирования QR-кода. Данная операция займёт куда меньше времени, чем пополнение через ссылку или в ручном режиме.

Ранее мы писали, что приложение «Метро Москвы» получило улучшение. В программе появилась подробная карта столицы, а также раздел новостей.