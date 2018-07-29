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Представители компании Google рассказали, кто уже сможет воспользоваться русским голосовым помощником.

Как стало известно 28 июля, Google Assistant научили русскому языку, сдержав свое слово, данное ранее. Теперь «русский ассистент» сможет появиться у всех желающих. Правда, недостаточно только скачать специальное приложение, поскольку его там попросту может не быть.

Представители компании объясняют временные трудности тем, что доступ к локализации будет открываться поэтапно, а значит, не для всех пользователей сразу. Предварительное время ожидания – примерно неделя.

Отметим, что пользователи как iOS, так и Android смогут беспрепятственно пользоваться данным помощником. Правда, в первом случае все же есть ограничения: из-за политики Apple ОС не дает пользоваться программой в автоматическом режиме. Обладателям «яблок» придется постоянно открывать приложение вручную.