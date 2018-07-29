Magic Leap продемонстрировала интерфейс Lumin OS для очков дополненной реальности

Сегодня, 05:30

Компания предоставила презентацию с обновленными функциями для Lumin OS и заверила, что совсем скоро пользователи смогут их опробовать.

Компания Magic Leap представила интерфейс операционной системы Lumin OS, которую обычно используют в очках дополненной реальности Magic Leap One. Судя по иллюстрациям, главное меню будет более плоским, как продемонстрировала компания, и в форме «ромашки». По центру будет размещен ярлык галереи, а на «лепестках» будут располагаться другие стандартные приложения. Создатели показали, как устройство выделяет пространство вокруг человека и расставляет в плоскости виртуальные призмы с различными элементами. Также продемонстрировано трехмерное дерево обучения, но о нем пока ничего неизвестно. Компания сообщила, что пользователи смогут редактировать свой онлайн-профиль и даже спроектировать собственный аватар. Производитель уверяет, что всеми этими дополнениями и функциями для очков дополненной реальности можно будет воспользоваться уже этим летом.

Сообщается, что в 2017 году Magic Leap впервые представила очки смешанной реальности, над которыми работала целых шесть лет. С помощью данного устройства человек может накладывать какие-то эффекты и события на реальность, что пришлось по вкусу многим пользователям.