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Операционная система Xiaomi не содержит больше инсайдерских эскизов. Но опытные тестестировщики успели извлечь нужные фото из оболочки MIUI 10.

Как сообщают источники, оболочка MIUI 10 «выдала» уникальные эскизы смартфона Xiaomi Mi Mix 3, хотя его релиза необходимо ждать еще до сентября. Это подтверждается тем фактом, что эскизы оперативно были удалены из системы. Скорее всего, утечка информации произошла по невнимательности сотрудников компании.

На снимках видно, что новое устройство с большой вероятностью будет иметь кнопку вызова голосового помощника. Также слухи о выдвижной камере в очередной раз подтвердились – на рисунках не изображена фронтальная камера точно также как и у Vivo Nex.

В сети ведутся разговоры о том, что эта модель будет иметь две абсолютно разные как внешне, так и внутренние версии. О правдивости этого слуха станет известно уже во время релиза устройства.