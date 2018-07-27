Windows 10 станет обновляться в нужное время

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Она прекратит заниматься этим, когда захочет, и наносить ущерб пользователю. Microsoft анонсировал нововведения в этой ОС.

Теперь, усилиями программистов компании, обновления в Windows 10 станут производиться более корректно и осуществляться в нужное время.

Сейчас пользователи Windows 10 имеют к ней ряд претензий. Одна из них касается системы по обновлению драйверов. Пакеты могут приходить и устанавливаться в момент, являющийся самым неподходящим.

Они могут «прилететь» столь внезапно, что не удаётся сохранение важных данных. Это следствие того, что ОС завершив свою инсталляцию, делает самостоятельную перезагрузку.

Эта проблема долгое время являлась настоящей головной болью для программистов Microsoft. Однако, в компании заверяют, что уже в скором времени Windows 10 научится обновляться в нужное время.

Для этого система приступит к самообучению. Она станет изучать стили того, в каком режиме пользователь работает со своим устройством. После этого Windows 10 станет обновляться лишь в удобное для него время.

Windows 10 с момента своего выхода уже стала критиковаться многими пользователями, которые предпочли вернуться к предыдущей версии ОС.

По мнению юзеров, Windows 10 стала излишне самостоятельна и ей неплохо бы «подрезать» руки. Как минимум, в части агрессивного обновления, совершающегося в добровольно-принудительном порядке.

Разработчики уверяют, цель этого – безопасность пользователей. Однако, видимо, «овчинка не стоила выделки».