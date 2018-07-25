В Google анонсировали новый дизайн фирменных приложений Android

Сегодня, 16:53

Все сервисы американской корпорации получат совершенно новый, светлый и лаконичный внешний вид, это подтверждает «слитое» секретное видео.

Сегодня в компании Google решили показать новый дизайн фирменных приложений, которые есть в каждом смартфоне на операционной системе Android. Корпорация при помощи роликов и скриншотов продемонстрировала, как будут выглядеть все сервисы, после полного редизайна.

Сотрудниками Google Адамом Грабовски и Николо Бьянчино анонсировали и сделали специальное видео для узкого круга остальных сотрудников. Однако кто-то отправил ролик в Сеть, из-за чего узнать все подробности редизайна фирменных приложений Android каждый желающий.

Известно, что в своём обновлении сервисов компания Google решила склониться к концепции Material Theme. Это современная, лёгкая и белая тема, которая нацелена на усовершенствование внешнего вида и удобства приложений.

В Google собираются обновлять все свои сервисы для Android уже в грядущие несколько месяцев. Кстати интересно, что в 2018 году знаменитый почтовый сервис Gmail уже получил новый внешний вид Material Theme. Новую тему уже интегрировали в шесть популярных приложений. Сейчас дизайнеры Google активно работают над новыми шрифтами, анимациями и интерфейсом для фирменного ПО Android.