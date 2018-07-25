Приложение «Метро Москвы» получило улучшение

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Этот сервис дополнен подробной картой города. В нём также можно ознакомиться с последними новостями.

Приложение «Метро Москвы» стало значительно удобнее для своих пользователей. Оно получило существенные улучшения.

В настоящий момент они доступны только для обладателей смартфонов, в основе которых iOS. В скором времени к этому удобству подключат и гаджеты на Android.

Улучшение сделано по просьбе москвичей. На схеме метрополитена теперь доступно построение нескольких вариантов маршрутов. При этом будет определяться общее время в пути.

«Метро Москвы» оснастили быстрым меню, где, не открывая приложение, можно перейти на ресурсы четырёх основных разделов, среди которых и «Новости».

Перед ЧМ-2018 в «Метро Москвы» появились специальные функции, предназначенные только для иностранных болельщиков. Сейчас их убрали.

Количество пользователей сервиса уже превысило отметку в 1,3 миллиона. В App Store «Метро Москвы» входит в ТОП-10 лучших приложений по навигации.

Сервис позволяет построение маршрута не только в метро. Он учитывает и то, как двигаются пригородные электрички и городской транспорт. В «Метро Москвы» можно ознакомиться и со всеми действующими тарифами на проезд.