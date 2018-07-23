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Также в магазин добавлена адаптированная версия программы для офисной работы за 2,99 доллара.

В своем фирменном магазине Microsoft продает бесплатный LibreOffice. Пакет включает модули Writer для редактирования текста, Calc для работы с электронными таблицами, Impress для работы с презентациями, Draw для обработки блок-схем и векторной графики, Base для создания и редактирования баз данных, и Math для работы с формулами. Его создали как ответвление OpenOffice. Пользователь может приобрести весь пакет за 2,99 долларов, который включат в программу дальнейшей разработки проекта, либо скачать пробную версию LibreOffice, и пользоваться ей без всяких временных ограничений.