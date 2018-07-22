Сегодня, 12:13

Компания-гигант заявила о работе над новым мессенджером, который завоюет любовь пользователей и переменит их из других приложений для общения.

В компании IT-гиганта сообщили о том, что Google в 2018 году запустит «уничтожителя» WhatsApp - Android Chat. Это приложение, которое более известно под названием Android Messages. Но теперь его можно будет установить на все Android-устройства.

По предварительным оценкам, популярность настигнет данное приложение не ранее, чем через несколько лет. Для рекламы, внедрения функций и развития понадобится немало средств. До этого момента Android Chat никак не сможет подвинуть конкурентов.