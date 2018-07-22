Instagram показывает друзей в режиме онлайн

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Если пользователь не желает, чтобы статус его активности отображался, новую функцию можно отключить.

Разработчики Instagram пытаются сделать социальную сеть более доступной и удобной для общения с друзьями. Ранее у пользователей появилась возможность видеть время последней активности юзера, а теперь дирекция сообщила об очередном нововведении.

В Instagram добавили новую функцию, которая показывает друзей в режиме онлайн, отображая активность пользователей. Функция распространяется лишь на интересующие юзера аккаунты - на которые подписан пользователь, и при наличии диалога в соцсети. Нововведение доступно в разделе Direct. Рядом с активным в настоящее время человеком будет загораться зеленый индикатор. Статус можно с легкостью скрыть в настройках профиля.

Обновление позволяет общаться с друзьями в реальном времени, позволяя изменять функцию по желанию.