«Все в восторге»: Google Earth снабдили самой удобной и востребованной функцией

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Теперь пользователи могут узнать точный размер их земельного участка, городского парка или же целой страны.

В официальном блоге американской компании указывается, что Google Earth для мобильной платформы iOS разработчики снабдили новой функцией. Изначально она появилась только в браузере Chrome и в операционной системе Android. Сейчас же очередь дошла и до iPhone с iPad.

Теперь пользователи техники Apple смогут с лёгкостью узнать расстояние между двумя заданными точками. В Google назвали эту функцию «самой удобной и востребованной». В корпорации отмечают, что все пользователи остались от неё в восторге.

Практическая особенность новой функции Google Earth состоит в том, что люди могут без проблем замерить нужное им расстояние: узнать, какой путь они прошли, какую площадь имеет их земельный участок и городской парк, а также какую площадь имеет их страна или же сколько нужно проехать от одного города до другого.

Американская корпорация добавляет, что теперь Google Earth может стать отличным пособием для молодых студентов.

Загрузить новую версию Google Earth можно в фирменном магазине AppStore.

Однако остаётся всё же не понятным, чем новый сервис и его функции отличаются от Google Maps, в котором измерять расстояние можно было практически всегда.