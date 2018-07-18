После запуска iOS 11.4.1 Apple прекратила подписку на iOS 11.4

Сегодня, 12:28

Две недели назад вышло обновление операционной системы iOS 11.4.1. Теперь пользователи, обновившиеся до этой версии, не смогут откатить систему обратно до iOS 11.4.

Компания Apple сообщила, что после запуска iOS 11.4.1 она прекратила подписку на iOS 11.4. Представители Apple рассказали, что предыдущим сборкам операционных систем не будет осуществляться поддержка после того, как вышла новая «ось».

Любители джейлбрейка могут не переживать – в релизной версии iOS 11.4 не поддерживался инструмент Electra, но на бета-версиях 1-3 iOS 11.4 его можно установить.

Компания будет осуществлять поддержку только системам iOS 11.4.1 и будущую iOS 12, которая на данный момент находится в режиме тестирования. Ее официальный выпуск состоится осенью этого года.

Ранее стало известно, что конкурент Apple Samsung собирается выпустить свой новый флагманский смартфон раньше положенного срока, намеренно опередив соперника с возможным "перетягиванием" клиентов на свою сторону.