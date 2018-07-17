Instagram заставил «краснеть» миллионы пользователей

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Оказалось, что новая функция «вопросов» не анонимная. Но люди это узнали, когда уже написали гадости своим друзьям и врагам, сообщают сами пользователи.

На неделе в популярную социальную сеть Instagram добавили функцию вопросов. Она похожа на такие популярные в прошлом сервисы, как Ask.fm. Там пользователи могут задавать друг другу анонимные вопросы, ответы на которые становятся общедоступными.

Идея функции анонимных вопросов состоит в том, чтобы люди могли спрашивать друг у друга то, на что у них никогда не хватало смелости в реальной жизни. Однако со временем «вопросы» стали использоваться для оскорблений людей.

Однако интересно то, что если Ask.fm был полностью анонимным, то вот функция вопросов в Instagram была публичной. С появления вопросов пользователи социальной сети стали писать сообщения своим друзьям и врагам. После написания десятков недоброжелательных сообщений в Instagram, люди узнавали, что функции анонимности социальной сети нет.

То есть пользователи думали, что пишут анонимно и рассказывали свои друзьям, что, к примеру, их любимая собака глупа и уродлива. В сообщении будет указываться имя того, кто это написал.

В результате, миллионы пользователей написали множество негативных сообщений в Instagram своим друзьям и родственникам. В социальных сетях люди признаются, что решили высказать своим друзьям правду, к примеру, что их вторая половинка имеет плохой характер, или они плохи в каком-то занятии. Из-за этого пользователи написали сотни жалоб в поддержку Instagram, ведь он заставил их «краснеть».

В компании же заявили, что в будущем функция вопросов будет переделана. Её сделают похожей на «вопросы» в Facebook. То есть человек сможет спросить, к примеру, у жителей Лондона, где можно вкусно поесть.