«Привела в восторг миллионы»: WhatsApp получил новую функцию

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Теперь, если пользователь занят, ему не придётся разблокировать телефон и отвечать на сообщение. Об этом сообщили профильные порталы.

Известный мессенджер WhatsApp считается одним из самых популярных на планете. Его активно используют порядка 1,5 миллиарда человек. Однако такой успех в первую очередь стал возможным благодаря распространению мессенджера, чем активно занимается компания-владелец Facebook.

Что касается функционала WhatsApp, то он значительно проигрывал многим аналогам, таким как Telegram. Однако недавно мессенджер получил новую функцию, да и вообще Facebook стал расширять его возможности.

На днях профильный портал WABBetaInfo сообщил, что теперь пользователям WhatsApp, чтобы сообщения получили статус прочитанных, не нужно открывать само приложение. Теперь нужно будет просто нажать на кнопку под уведомлениями на телефоне. После этого сообщение у собеседника отобразится, как прочитанное.

Новинка «привела в восторг» миллионы пользователей, которые ждали новую функцию. Дело в том, что она станет очень удобной в том случае, когда адресат чем-то сильно занят и собеседнику нужно узнать, что сообщение было доставлено успешно.

Пока что новая функция имеется только у бета-версии WhatsApp для Android. Все пользователи программы получат обновление уже в августе.