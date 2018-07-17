В YouTube запустили инструмент для поиска копий оригинальных видео

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Владельцы видеохостингового сайта решили проучить мошенников – теперь они не смогут зарабатывать на чужом труде.

В YouTube запустили инструмент Copyright Match для поиска копий оригинальных видео. Считается, что копируя чужие файлы и помещая их к себе на страницу без указания автора, пользователь нарушает закон о защите авторских прав. Хостинг уже имеет несколько подобных инструментов, но этот является самым эффективным.

Создатели утверждают, что теперь система будет сканировать автоматически ролики, которые будут загружаться на сайт. По мнению разработчиков, оригинальным видео будет считаться то, которое по времени загружено ранее всего.

Когда копия все же найдена, существует несколько вариаций событий. В первом случае пользователь должен связаться с человеком, загрузившим видео и разобраться со случившейся проблемой одному. Второй вариант предусматривает обращение к сотрудникам YouTube, которые могут удалить видео.