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Браузер «опробует» приложения благодаря программе Test Pilot.

Mozilla проведет тестирование двух новых мобильных приложений - Firefox Lockbox и Notes by Firefox. Первое приложение предназначено для ОС iOS, а второе – для Android. Данные приложения имеют прямую связь с Mozilla Firefox, но на данном этапе создатели решили не связываться с расширениями, а создать полноценные программы. Как сообщают представители, они могут выполнять синхронизацию с мобильной и настольной версией.

С помощью Firefox Lockbox можно просматривать пароли, которые были сохранены в браузере, а затем станет возможно использование их в других сервисах. Notes by Firefox является программой для заметок, которые зашифрованы. Свои записи можно синхронизировать между браузером и приложением.

Ранее разработчиками Mozilla Firefox и Google Chrome было определено вредное для браузера расширение, которое занимается хищением историй просмотров. Им оказалось расширение Stylish, которое отправляет ворованную информацию на свои серверы, более того – каждый пользователь зарегистрирован под конкретным идентификатором. Этим инструментом пользуются почти 2 млн человек.