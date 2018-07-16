Специалисты превратили Android-смартфон в компьютер

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Новая программа от Google позволяет подключиться к ПК и пользоваться любыми программами и документами.

Специалисты рассказали, что Google разрешил каждому пользователю получать доступ к рабочему столу Windows или Mac прямо с Android-смартфона. Кроме того, новое приложение работает и с iPhone.

Эксперты превратили самый обычный смартфон в компьютер с помощью приложения Chrome Remote Desktop, которое можно скачать в фирменном магазине приложений AppStore или Google Play. Первым шагом после установки приложения на Android-смартфон или iPhone станет наличие браузера Chrome на компьютере. Его можно тоже скачать бесплатно с официального сайта.

Затем на компьютере нужно открыть браузер Chrome и прописать запрос «chrome://apps». Затем появится список приложений. В нём нужно выбрать «Удалённый рабочий стол Chrome». Если его нет, то следует установить данное разрешение, прописав соответствующий поисковой запрос.

После успешной установки программы, необходимо нажать кнопку «Начать» в разделе «Мои компьютеры», а затем кликнуть на «Включить удалённые подключения».

После этого пользователю предложат установить Chrome Remote Desktop. Затем нужно будет подождать, пока пройдёт процесс установки, позволив изначально «внести изменения в компьютер».

После завершения установки стоит нажать «Включить удалённые подключения» и вести свой логин с паролем. Затем необходимо открыть приложение Chrome Remote Desktop на смартфоне и ввести данные учётной записи. Компьютер сразу же появится в списке.

Когда все инструкции будут проведены, смартфон превратится в Windows-компьютер. Управлять им можно будет при помощи сенсорного экрана, который заменит курсор.

Пользователь сможет редактировать документы, работать с фото и запускать программы прямо на своём мобильном устройстве. То есть телефон буквально станет полноценным компьютером.