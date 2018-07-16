Microsoft перестанет обновлять Windows 10

Сегодня, 07:48

В компании намерены создать новую ОС и прекратить поддержку существующей.

Ещё в начале 2018 года американская корпорация Microsoft заявляла, что начиная с 15 июля компания перестанет обновлять операционную систему Windows 10. Речь идёт о крупных апдейтах.

Теперь Windows 10 будет обновляться один раз в месяц с помощью апдейтов в 300-500 МБ по воздуху. Последней сборкой операционной системы, поддерживающей такие дельта-обновления, станет 1809.

Новые функции от разработчиков Windows 10 будет получать только крупными обновлениями, которые будут называться Full Update. Мелкие же изменения получат название Express Update. Последние будут в основном содержать обновления для встроенного антивирусного ПО, а также для сферы безопасности в целом.

Именно отказ от прежней системы обновлений специалисты считают первым шагом на пути официальной поддержки Windows 10. Это говорит о том, что в скором времени Microsoft представят новую ОС. В компании пообещали, что данный продукт будет последним в своём классе.