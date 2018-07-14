В Томске создали уникальную программу по распознаванию лиц

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Её можно использовать на пунктах пропуска. Также она станет полезной для допуска не только на режимные, но и на обычные предприятия.

В Томске уникальную программу создали специалисты, работающие на предприятии «Техника дела». В основу распознавания лиц положен алгоритм, относящийся к биометрическому типу.

Он работает на базе, основу которой составляет обученная нейронная сеть. Именно это придает разработке, сделанной в Томске, её уникальность.

Программа способна точно распознать лицо конкретного человека не только, когда он неподвижен. Ей не станет помехой, даже если тот будет двигаться.

Сейчас систему, разработанную в Томске, уже опробовали в правоохранительных органах. Она эффективно показала себя в распознавании людей, находящихся в розыске.

В настоящее время начато её адаптирование к роботе в системах по контролю доступа. Особую ценность продукту, изобретённому в Томске, придаёт то, что он совместим с любой системой.

Первый этап – сертификация для того, чтобы использовать в работе программы «Безопасность на транспорте».