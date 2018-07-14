В сети появилась первая реклама Apple Pay Cash

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Разработчики решили напомнить пользователям iOS 11 о существовании удобного инструментария.

Первая реклама платежного сервиса Apple Pay Cash появилась накануне в сети. На YouTube-канале американской компании опубликовали ролик, где рассказывается о преимуществах данной опции. Таким образом, в Купертино решили напомнить пользователям о наличии удобного инструментария.

В видео, в частности, говорится, чтобы перечислить деньги адресату через iMessage, нужно зайти в соответствующее приложение, выбрать контакт и нажать на иконку Apple Pay после чего указать требуемую сумму. Как известно, данная опция стала доступна пользователям iOS 11 в конце 2017 года. С тех пор популярность Apple Pay стремительно растёт. Полгода назад сервисом пользовались 16% владельцев iPhone по всему миру. В России данный функционал пока не доступен. Дата его внедрения пока не раскрывается.

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