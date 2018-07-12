На iPhone появилась азбука Морзе

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Программа предлагает подсказки о том, как написать нужное слово.

Корпорация Google продолжает изменять и модифицировать фирменную клавиатуру Gboard для всех мобильных платформ. Недавно же в версии клавиатуры для iOS появилась настоящая азбука Морзе.

Во время активации новой функции изменяется главный алфавитный блок в Gboard. Дело в том, что появляется две крупные кнопки, которые нужны, чтобы вводить короткие или длинные сигналы, то есть тире и точку. По мере ввода символов Gboard предлагает пользователю iPhone подсказки о том, как написать то или иное слово.

Google также создала специальный тренажёр, благодаря которому люди смогут выучить азбуку Морзе всего лишь за один час. Данное программное обеспечение экспериментальное. Пока что оно доступно для всех пользователей в виде отдельного приложения, а также в виде сервиса в интернете.

Разработчики заявляют, что Gboard позволяет подключать к мобильному устройству внешний контроллер. Такое нововведение позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться смартфонами и планшетами.