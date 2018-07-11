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Это поможет определять спамы и распознавать слухи, которые распространяются среди пользователей. Естественно, остается возможным просто скопировать сообщение и отправить его под видом «авторского».

В WhatsApp появилась функция «пересланное сообщение», которая отображается в приложении в качестве пометки над смс. Таким образом, получатель узнает, сообщение было написано отправителем или переслано от другого. Система сможет отслеживать спам.

Отмечается, что в WhatsApp можно обойтись без такой функции, поскольку пользователи все еще могут копировать текст сообщения и отправлять его от себя. В таком случае, пометки «пересланное» получатель не увидит. Так что такое новшество не стоит грандиозной презентации, по крайней мере пока что.