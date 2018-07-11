Facebook проводит тестирование AR-рекламы в новостной ленте

Сегодня, 13:05

На Facebook тестируют AR-рекламы, которая имеет технологию дополнительной реальности, воспользовавшись которой пользователь сможет «нажать, чтобы применить».

Разработчики Facebook постоянно стараются привлечь новых пользователей. Теперь они проводят тестирование AR-рекламы, которая будет размещаться в новостной ленте пользователей. Особенность такой рекламы заключается в том, что она обладает технологией дополнительной реальности, которая поможет заинтересованному клиенту взаимодействовать с товаром – примерять его, ощутить его на себе.

Воспользоваться такой возможностью первыми решились руководители модного бренда Michael Kors, который представил разные модели солнцезащитных очков, а далее планирует расширять свою линию товаров. В дальнейшем воспользоваться такой возможностью планируют бренды Sephora, NYX, Bobbi Brown, Pottery Barn, Wayfair и King.

Кроме этого, в социальной сети запустится инструмент Video Creation Kit, который будет полезен рекламодателям, которые захотят создать мобильную видеорекламу, используя уже существующие фотографии и видео. По данным Asus, который уже опробовал AR-рекламу в Messenger, использование элементов дополненной реальности в объявлениях в среднем в 10 раз увеличивает вовлечённость пользователей.

Напомним, в конце прошлого года Facebook открыл платформу дополненной реальности AR Studio для разработчиков.