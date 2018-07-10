В приложении YouTube стал доступен режим инкогнито

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Разработчики учли многочисленные пожелания пользователей мобильных устройств, которые на защищены от просмотра аккаунтов третьими лицами, например, членами семьи или детьми.

В приложении YouTube на платформе Android стал доступен режим инкогнито. Конфиденциальность истории запросов важна не только для любителей «клубнички», но и для людей, собирающих определенную информацию для служебного пользования. Активация «секретного» режима приводит к полному сокрытию истории запросов, сообщений и уведомлений. Для пользования сервисом нужно совершить несколько простых операций. Во-первых, нажать на кнопку с изображением аватара и в настройках найти функцию «Turn on incognito».

Во-вторых, в дальнейшем следить за предупреждением об активированном режиме инкогнито, который вплоть до отключения будет игнорировать историю, куки, результаты поиска и файлы локальной направленности. Загрузка из Google Play открыта со вторника, 10 июля.