Специалисты определили самые популярные браузеры

Сегодня, 03:30

Рейтинг был составлен на основе предпочтений пользователей и преимуществ, которые разработчик готов предложить. Результаты не удивили.

Специалисты на основе индивидуальных желаний и требований пользователей определили самые популярные браузеры. Около 50% владельцев смартфонов при мобильном веб-серфинге предпочитают Chromе, что сделало его лидером. Среди преимуществ данного браузера отмечена высокая скорость его работы, много полезных расширений, экономия трафика и простота в использовании. Поклонники «яблочной» продукции, которые составляют более 17%, делают выбор в пользу Safari от корпорации Apple. Основным преимуществом данного браузера названа способность использовать функцию защиты, которая блокирует передачу данных веб-серфера при просмотре сайта. В тройку наиболее востребованных браузеров также вошли UC Browser, Samsung Internet и Opera.

На компьютер владельцы устройств чаще всего устанавливают Google Chrome. Со дня разработки данный браузер покорил 67% пользователей ПК. На второй позиции с результатом 11,5% расположился Mozilla Firefox. Тройку самых востребованных с результатом 7% замыкает Internet Explorer.