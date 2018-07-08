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В Google Play объявили о важном нововведении

Сегодня, 09:42

Корпорация Google сообщила, что это нововведение является самым важным обновлением за последние 10 лет. Искусственный интеллект станет очень большим шагом в будущее компании.

 Представители компании-гиганта рассказали о том, что в приложении Google Play появится новое важное нововведение- искусственный интеллект, который будет подбирать рекомендации согласно предпочтениям пользователя. Такой важный шаг в развитие компании стал решающим для Google Play. Таким образом, искусственный интеллект будет советовать музыку, фильмы и приложения отдельно для каждого пользователя. Сервис также учтет страну, возраст, и другие факторы, влияющие на предпочтения. Ранее в Google Play сообщили, что в сервисе обнаружено несколько приложений, которые могут воровать личную информацию и деньги, и призвали пользователей быть осторожными до устранения ошибки.

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