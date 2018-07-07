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Готовый к использованию джейлбрейк для iOS 11.2 – 11.3.1 появился в сети

Сегодня, 16:11

Вместе с ним идёт подробная инструкция по использованию.

Джейлбрейк для версии iOS 11.2 – 11.3.1 появился накануне в сети. Авторы данного программного софта утверждают, что это полностью готовый к использованию продукт, который позволяет настраивать свой iPhone либо любое другое устройство под управлением фирменной прошивки Apple посредством инструментов, которые производитель намеренно скрыл от пользователя. Разработчики призывают собственников «яблочной» продукции, решивших использовать их «детище», применять аккаунты без привязки к ним банковских данных.

В инструкции, которая идёт вместе с джейлбрейком, отмечается, что, прежде, чем использовать его, нужно установить на девайс утилиты ipa-файла Electra и Cydia Impactor. Далее на смартфоне или планшете появится сторонний магазин приложений Cydia.

Ранее мы писали, что хакеры взломали версию iOS 11.4. Разработчики пока не опубликовали данную версию в сети и не говорят, опубликуют ли её вовсе.

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