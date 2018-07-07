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Ассистент «Яндекса» Алиса выучила кричалки к Чемпионату по фуболу

Сегодня, 14:39

Алиса – созданный в «Яндексе» голосовой помощник. Ассистент советует, где лучше совершать покупки, расскажет о прогнозе погоды, найдет в интернете что угодно по просьбе пользователя. И вот возможности голосового ассистента расширили к Чемпионату по футболу – Алиса выучила кричалки футбольных фанатов.

По запросу «Алиса, какие кричалки ты знаешь?» появляется отдельное окно, в котором есть собственно кричалки болельщиков, а также различная информация о нынешнем Чемпионате – о командах-участниках, календаре игр и так далее. Больше всего информации, конечно, о российской сборной.

Виртуальные помощники появились еще в 90-х годах прошлого века. В различных компьютерных программах они давали всевозможные советы. Потом голосовые ассистенты появились в мобильных устройствах, а сейчас они присутствуют и во многих автомобилях.

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