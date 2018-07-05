Парк «Зарядье» запустил собственное приложение

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В новое приложение создатели включили сервис покупки билетов на ближайшие события, а также можно узнать о будущих концертах и прогулочных маршрутах по парку.

О том, что парк «Зарядье» создал собственное приложение, стало известно вчера, 4 июля из аккаунта в соцсетях мэра Москвы. Сергей Собянин объяснил, что они делают все возможное для того, чтобы гости и жители столицы чувствовали себя хорошо в городе. Поэтому, для удобства на некоторых станциях метро уже стоят электронные справочники на нескольких языках - русском, английском и китайском, где можно посмотреть маршрут и купить билеты на поезд. Теперь администрация Москвы решила поставить подобное оборудование и в парке, первым из всех «Зарядье» опробовал новое приложение. Подчеркивается, что приложение является абсолютно бесплатным.