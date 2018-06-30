Сегодня, 19:27

Компания Nokia заявила, что обновление получат все смартфоны компании.

Американская корпорация Google представила Android P, или Android 9.0, на своей конференции для разработчиков. Тогда было известно только об основных функциях, но вот информации о дате выхода никто не предоставил. Хотя бета-версия уже есть, но вот как обстоят дела с полноценной пользовательской версией, также не было известно.

Сейчас же в Nokia заявили, что Android P выйдет уже в августе. В компании отметили, что все актуальные смартфоны получат обновления. Стоит отметить, что внимание уделят даже самым бюджетным брендам, что в наше время встречается очень редко.

В Nokia уточнили, что аппараты будут обновлены до Android P уже до конца лета, но какие смартфоны стоят в приоритете, пока не известно.