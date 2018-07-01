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Mozilla презентовала обновленную версию Firefox

Сегодня, 05:15

Mozilla презентовала обновленную версию Firefox. Браузер стал более быстрым и безопасным.

Он совместим с такими операционными системами как: Windows, Android, Linux, а также macOS. Несмотря на летний сезон, компания Mozilla продолжает упорно работать, чтобы совершенствовать браузер.

В свежей версии Firefox 61 среди новинок будет присутствовать прогрузка вкладки во время наведения на нее курсором, что уменьшит время перехода между вкладками. Также собираются упростить функцию поиска. Браузер будет работать быстрее с помощью возможности сохранения списков отображения страниц, которые находятся в большем предпочтении пользователей.

Разработчики анонсировали и добавление новой функции WebExtension, при помощи которой можно будет скрывать вкладки и управлять браузером во время их открытия или закрытия.

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