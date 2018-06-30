Microsoft выпустила предварительную версию обновлений Office для Android и iOS

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Пользователи гаджетов от Apple получат более скромный функционал.

Ежемесячно разработчики корпорации Microsoft радуют поклонников очередными нововведениями и исправлениями офисного софта из пакета Office для мобильных устройств. Так произошло и накануне, когда компания выпустила предварительную версию июльских обновлений для Android и iOS.

В первом случае речь идёт о сборке 16.0.10325.20010. Инсайдеры, использующие Android-девайсы, обрадуются больше, чем те, кто тестирует гаджеты Apple, ведь в данном случае количество изменений заметно больше. В частности, речь идёт от точном зумировании, позволяющем автоматически подстраивать размер изображения под экран устройства. Также в Outlook на Android можно удалять контакты. В этом же приложении теперь улучшена работа с изображениями. Отдельно стоит отметить появление режима «Не беспокоить». Он позволяет устранять сторонние факторы, отвлекающие пользователя от работы.

В случае с iOS речь идёт сборке 2.15 (180626). Здесь появился индикатор количества слов в Word при пролистывании, а также синхронизация черновиков. Публичный релиз обновлений ожидается через пару недель.

Ранее мы писали, что Microsoft представит новый-старый Office. Разработчики работают над существенным обновлением софта, который позволит выйти на совершенно другой уровень.